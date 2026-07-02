Sérgio Onofre deixa Superintendência de Apoio aos Municípios e reforça pré-candidatura a deputado estadual

Sérgio Onofre deixa a Superintendência de Apoio aos Municípios para focar em sua pré-candidatura a deputado estadual.

O ex-prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, deixou oficialmente o cargo de superintendente-geral de Apoio aos Municípios (SAM), vinculada à Casa Civil do Paraná, cumprindo os prazos legais para disputar as eleições de 2026 como pré-candidato a deputado estadual.

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No começo desta semana, entre os últimos compromissos à frente da Superintendência, esteve em Curitiba para agradecer pessoalmente ao chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, pela confiança e pela oportunidade de integrar a equipe do Governo do Estado.

O reconhecimento também foi estendido ao governador em exercício, Darci Piana, e ao governador Carlos Massa Ratinho Junior. Além disso, esteve também em reunião com a presidente do Conseg Arapongas, Lyliana Gonçalves, reforçando junto ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros do Paraná, coronel QOBM Hiller, o pedido pela implantação da Companhia Independente dos Bombeiros em Arapongas. Um trabalho já iniciado pelo prefeito Rafael Cita.

"Deixo a Superintendência com gratidão e o sentimento de dever cumprido. Agradeço ao governador Ratinho Junior, ao governador em exercício Darci Piana e ao chefe da Casa Civil, João Carlos Ortega, pela confiança. Foi uma honra contribuir para fortalecer os municípios paranaenses."

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À frente da SAM desde março de 2025, Sérgio Onofre conduziu um trabalho voltado ao fortalecimento da relação entre o Governo do Estado e os municípios. Com sede em Arapongas, a Superintendência também ampliou a presença do Governo do Estado no Norte do Paraná, aproximando gestores municipais e fortalecendo o diálogo regional.

Durante sua gestão, Onofre percorreu dezenas de municípios, participou de reuniões técnicas, acompanhou projetos estratégicos e contribuiu para a articulação e viabilização de recursos destinados às principais demandas apresentadas pelas prefeituras.

"Ouvir prefeitos, vereadores e lideranças e ajudar a transformar demandas em resultados foi uma experiência muito enriquecedora. Seguimos trabalhando pelos municípios."

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Encerrado o ciclo na Superintendência de Apoio aos Municípios, Sérgio Onofre passa a dedicar-se integralmente à sua pré-candidatura a deputado estadual.

Com a experiência adquirida como prefeito de Arapongas e na articulação entre os municípios e o Governo do Estado, Onofre afirma que seguirá trabalhando pelo fortalecimento do Norte do Paraná e pela ampliação da representatividade regional na Assembleia Legislativa.

"O compromisso continua sendo trabalhar pelas pessoas, defender os municípios e fortalecer cada vez mais o Norte do Paraná", concluiu.