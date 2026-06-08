Sergio Onofre defende união do Norte do Paraná, projeta candidatura à Alep e alerta prefeitos sobre recursos







O ex-prefeito de Arapongas e atual superintendente de Apoio aos Municípios da Casa Civil, Sergio Onofre, afirmou nesta segunda-feira (8) que o Norte do Paraná precisa ampliar sua representatividade política e atuar de forma mais integrada para fortalecer projetos regionais. Durante entrevista ao Grupo Tribuna, ele também fez um alerta aos prefeitos sobre os prazos para obtenção de recursos estaduais antes das restrições impostas pelo calendário eleitoral.

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Pré-candidato a deputado estadual, Onofre destacou que a região compreendida entre Apucarana, Arapongas, Londrina e municípios vizinhos reúne cerca de um milhão de eleitores, potencial suficiente para eleger uma bancada expressiva na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep).





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Foto: Adriany Freitas Foto: Adriany Freitas

Segundo ele, é necessário abandonar disputas locais e pensar em ações que beneficiem toda a região. “Quando Apucarana está bem, Arapongas também vai bem. Precisamos deixar de ser bairristas e pensar regionalmente. Projetos importantes, principalmente na área da saúde, atendem toda a população do Paraná e não apenas uma cidade”, afirmou.

Prazo para recursos preocupa municípios

Atualmente à frente da Superintendência de Apoio aos Municípios (SAM), Onofre ressaltou que uma das principais demandas apresentadas pelos prefeitos é a recuperação da malha viária urbana, especialmente após o período de fortes chuvas registrado nos últimos meses.

Ele alertou, porém, que os municípios precisam agilizar a apresentação de projetos e documentação para garantir acesso aos recursos estaduais antes das limitações impostas pelo período eleitoral. “Os recursos estão disponíveis, mas os municípios precisam apresentar os projetos dentro do prazo. Depois do período permitido pela legislação eleitoral, o governo não poderá realizar novos repasses. Quem tiver a documentação pronta conseguirá avançar”, explicou.

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Ao comentar sua pré-candidatura à Assembleia Legislativa, Sergio Onofre afirmou que a experiência acumulada como gestor municipal e integrante da estrutura estadual é um dos diferenciais para a disputa de 2026.

Segundo ele, a administração pública exige conhecimento técnico e rapidez na tomada de decisões. “Na política não existe muito tempo para aprender. Os mandatos passam rápido e é preciso conhecer os caminhos para tirar projetos do papel, buscar recursos e atender a população”, destacou.

Onofre também defendeu que deputados estaduais atuem como suporte técnico para os municípios, especialmente os de pequeno porte, auxiliando na elaboração de projetos e no cumprimento de exigências dos órgãos de controle.

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Entre os resultados de sua passagem pela Superintendência de Apoio aos Municípios, o ex-prefeito destacou a transferência da sede da SAM para Arapongas, aproximando o atendimento dos gestores municipais do interior.

De acordo com ele, a medida reduziu deslocamentos até Curitiba e facilitou o acesso dos prefeitos aos serviços do governo estadual. “Foi uma forma de aproximar o governo dos municípios. Muitos prefeitos precisavam percorrer centenas de quilômetros para resolver questões simples. Hoje esse atendimento está mais próximo da realidade da nossa região”, afirmou.

Cenário político para 2026

Sergio Onofre avaliou que o cenário eleitoral paranaense, e salientou que o governador Ratinho Junior segue como uma das principais lideranças políticas do Estado e terá influência importante nas eleições do próximo ano.

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Apesar disso, ele ponderou que ainda é cedo para fazer previsões sobre os resultados. “Não existe eleição ganha antes da hora. Quando começam a dizer que alguém já está eleito, isso aumenta ainda mais a responsabilidade. É preciso continuar trabalhando e construindo o projeto”, declarou.

Por fim, Onofre afirmou que pretende levar para todo o Paraná a experiência acumulada durante os oito anos em que comandou a Prefeitura de Arapongas, período em que, segundo ele, foram executadas mais de 140 obras e investimentos superiores a R$ 670 milhões. “O Paraná tem recursos. O que muitas vezes falta são projetos estruturados. Nossa missão é ajudar os municípios a transformar boas ideias em investimentos e resultados para a população”, concluiu.