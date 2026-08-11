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Sérgio Moro registra candidatura ao governo do Paraná e declara patrimônio de R$ 1 milhão

Escrito por Guilherme Matos (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O senador Sérgio Moro (PL-PR), candidato ao governo do Paraná, declarou um patrimônio de cerca de R$ 1 milhão ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O valor é R$ 552.727,69 inferior ao informado em 2022, o que representa uma redução nominal de 34,78%.

Segundo dados divulgados pelo TSE, o patrimônio declarado pelo ex-juiz somava R$ 1.589.369,94 na candidatura ao Senado em 2022. Em 2026, o número caiu para R$ 1.036.642,25 no registro de candidatura ao governo paranaense em 2026.

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O maior item do patrimônio atual é um apartamento em Curitiba (PR) avaliado em R$ 238.463,07. Em seguida, aparece um veículo Volkswagen Tiguan, adquirido em 2020, avaliado em R$ 155 mil.

Moro também declarou fundos vinculados de investimentos no valor de R$ 239.738,26, e uma conta bancária no exterior, com saldo de R$ 185.922.

Em 2022, o valor depositado em conta no exterior era mais que o dobro: R$ 392.787,64.

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Completam a lista de bens declarados neste ano letras de crédito do agronegócio e imobiliárias, que somam R$ 131.015; contas correntes na Caixa e no Banco do Brasil, totalizando cerca de R$ 37,4 mil; uma poupança na Caixa, de R$ 3.061,04; cotas da empresa Moro Consultoria e Assessoria em Gestão Empresarial de Riscos Ltda., avaliadas em R$ 1 mil; e um imóvel comercial avaliado em R$ 45 mil.

Já em 2022, quando concorreu ao Senado pelo União Brasil, ele declarou dois apartamentos em Curitiba, juntos avaliados em R$ 368.225; aplicações no Itaú e na Caixa, somando quase R$ 490 mil; uma letra de crédito do agronegócio de R$ 50 mil; cotas de sociedade em três lançamentos distintos, totalizando R$ 38 mil; um veículo Volkswagen avaliado em R$ 155 mil; e uma sala comercial em Curitiba, também de R$ 45 mil.

"A política, para quem é honesto, não é um meio para fazer negócios ou para enriquecer", afirmou Sérgio Moro em publicação nas redes sociais sobre a redução patrimonial.

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