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Sergio Moro (PL) é eleito governador do Paraná no 1º turno

Escrito por Maria Magnabosco, especial para a AE e Julia Maciel (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Sergio Moro (PL) foi eleito governador do Paraná neste domingo, 4, ainda no primeiro turno. Com 97,86% das urnas apuradas, o ex-juiz recebeu 50,26% dos votos válidos, resultado que tornou matematicamente impossível a realização de um segundo turno. Sandro Alex (PSD) teve 25,7% e Requião Filho (PDT), 23,40%.

Moro chegou à eleição na liderança das pesquisas, enquanto Sandro e Requião disputavam a segunda colocação.

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Ex-juiz da Operação Lava Jato e ex-ministro da Justiça do governo Jair Bolsonaro, Moro chegou ao governo após cumprir mandato no Senado pelo Paraná. Durante a campanha estadual, concentrou seu discurso principalmente em segurança pública e combate à corrupção.

A eleição também interrompe a continuidade do grupo do governador Ratinho Jr. (PSD) no comando do Palácio Iguaçu. Impedido de concorrer a um terceiro mandato consecutivo, Ratinho apoiou Sandro Alex como seu sucessor. O candidato do PSD buscou durante a campanha associar sua candidatura à atual gestão e contou com a participação do governador em atos na reta final.

Requião, por sua vez, disputou a eleição à frente de uma aliança que reuniu partidos de esquerda e centro-esquerda, entre eles PT, PV, PCdoB, PSOL e Rede. Filho do ex-governador Roberto Requião, o deputado estadual buscava levar novamente o grupo político da família ao comando do Estado.

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Com a vitória, Moro assumirá o governo paranaense em 1º de janeiro de 2027 para um mandato de quatro anos.

Mensagem

Moro publicou na noite do domingo uma mensagem de agradecimento na rede social X após a confirmação da resultado no Estado. "A vitória pertence ao mais tenaz. Obrigado, Paraná", disse em postagem.

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ELEIÇÕES 2026/PR/SERGIO MORO/ELEIÇÃO
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