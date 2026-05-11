Sergio Moro lidera disputa pelo Governo do Paraná em todos os cenários, aponta pesquisa

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O senador Sergio Moro aparece na liderança da corrida pelo Governo do Paraná nas eleições de 2026, segundo levantamento divulgado pelo Paraná Pesquisas nesta segunda-feira (11).

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No principal cenário estimulado da pesquisa, Moro soma 42,6% das intenções de voto. Em seguida aparecem Requião Filho, com 19,7%, e Rafael Greca, com 16,3%.

Também foram citados Sandro Alex, com 8,6%, Luiz França, com 0,8%, e Tony Garcia, também com 0,8%. Brancos, nulos e indecisos somam 11,3%.

Em outro cenário, sem Rafael Greca na disputa, Moro amplia a vantagem e chega a 49,2% das intenções de voto. Requião Filho aparece com 23,7%, seguido por Sandro Alex, com 11%.

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A pesquisa também mediu a intenção espontânea de voto, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados. Nesse cenário, Moro lidera com 14,8%.

O levantamento ouviu 1.500 eleitores em 57 municípios paranaenses entre os dias 8 e 10 de maio. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais.





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Foto: TNOnline Foto: TNOnline



