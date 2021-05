“Serei candidato contra Bolsonaro”, diz Lula sobre 2022

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

No ano que vem, 2022, devem ocorrer as eleições presidenciais no Brasil. Por conta disto, as movimentações entre alguns possíveis candidatos já começaram, um deles é o ex-presidente Lula. Ele, que estava preso e teve uma decisão judicial que anulou suas condenações, afirmou em uma entrevista à Paris Match que vai concorrer a presidência em 2022.

"Se estou na melhor posição para ganhar as eleições presidenciais e gozo de boa saúde, sim, não hesitarei. Acho que fui um bom presidente. Criei laços fortes com a Europa, América do Sul, África, Estados Unidos, China, Rússia", disse.

Luiz Inácio Lula da Silva acabou se tornando elegível após a ação do Ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com o ex-presidente, o "projeto" é derrotar Bolsonaro nas urnas. “Serei candidato contra Bolsonaro”, disse.



No dia 12 de maio, foi divulgada uma pesquisa pelo Datafolha em que Lula liderava as intenções de voto e venceria Bolsonaro no segundo turno por 55% a 32%.

No Twitter, Lula postou uma foto com Guilherme Boulos. “Falamos muito sobre Brasil, vacina, auxílio emergencial e o enfrentamento ao governo Bolsonaro”, escreveu.