Senadores do Podemos acionam PGR contra subprocurador

Da Redação

Senadores do Podemos, partido do pré-candidato à Presidência Sérgio Moro, protocolaram no sábado, dia 5, uma representação para apurar suposto crime de abuso de autoridade por parte do subprocurador Lucas Rocha Furtado. O documento, apresentado à Procuradoria-Geral da República (PGR), é uma reação às investigações em curso sobre a atuação do ex-juiz da Lava Jato na consultoria americana Alvarez & Marsal. A pedido de Lucas Rocha Furtado, o TCU passou a investigar se houve conflito de interesse na atuação de Moro junto à consultoria americana. Ao Estadão, subprocurador afirmou que trabalha dentro dos limites de suas atribuições. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.