Senador Randolfe Rodrigues é um dos ministeriáveis de Lula

Caso indicação se confirme Alberto David (PSD) assume vaga no senado e promete seguir na base do governo e com mesma atuação do atual senador.

O senador Randolfe Rodrigues (REDE) é um dos principais cotados para assumir um ministério no novo governo Lula. Randolfe esteve ao lado do presidente eleito no primeiro evento internacional desde a vitória nas eleições e de muito simbolismo. A COP 27 (Conferência do Clima da ONU) realizada no Egito demostra a importância que o tema terá no próximo governo.

O senador foi um dos coordenadores de campanha de Luiz Inácio Lula da Silva e teve papel central na articulação para a vitória na eleição. Agora trabalha com a equipe de transição do novo governo para conseguir verbas para recompor o orçamento de 2023. Randolfe já tem articulado no congresso a aprovação da PEC da transição que vai possibilitar o pagamento do novo Bolsa Família e de verbas para que os investimentos em saúde e educação sejam retomados.

Randolfe Rodrigues ganhou destaque no cenário político nacional pela atuação no senado federal. Foi o principal articulador para a criação da CPI da Covid que revelou escândalos envolvendo o atual governo na gestão da pandemia de coronavírus no Brasil. Como vice-presidente da comissão teve papel central nos interrogatórios e na conclusão do relatório que apontou diversos crimes cometidos pela atuação gestão.

Randolfe também teve destaque na atuação contra o desmonte de políticas ambientas. No congresso nacional articulou a derrubada de diversos projetos de leis que facilitavam a vida de quem desmata e agride o meio ambiente ilegalmente. Durante o último governo foi elogiado por fazer uma oposição forte, mas sempre dentro do bom senso.

Com a possível saída de Randolfe Rodrigues para assumir um dos ministérios, o suplente Alberto David (PSD) já se prepara para assumir o cargo. Mesmo com a mudança a mesma linha de atuação vai continuar no congresso. Alberto David vai fazer parte da base do governo Lula e vai trabalhar para aprovar projetos importantes para o Brasil.

Randolfe e Alberto compartilham das mesmas ideias, isso faz com o atual senador passe o bastão para o colega com a certeza de que os trabalhos irão continuar. Alberto David é empresário e tem a trajetória marcada pela luta e trabalho por uma sociedade melhor e mais justa.

