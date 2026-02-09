Leia a última edição
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Senador Otto Alencar recebe alta após procedimento para implantação de marca-passo em Salvador

Escrito por Cícero Cotrim (via Agência Estado)
Publicado em 09.02.2026, 11:51:00 Editado em 09.02.2026, 11:59:11
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O vice-líder do governo no Senado Otto Alencar (PSD-BA) recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira, após ter passado por um procedimento para implantação de marca-passo no domingo, 8. Segundo a assessoria de imprensa do senador, ele está clinicamente estável e vai continuar a recuperação em casa.

"Otto Alencar segue bem, clinicamente estável, e continuará o período de recuperação em casa, conforme orientação médica", diz a assessoria, por meio de nota.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O senador se sentiu mal no domingo, ao retornar de uma agenda no município de Lapão, a cerca de 500 quilômetros de Salvador (BA). Ele foi submetido a exames médicos que diagnosticaram um quadro de bradicardia. Por isso, passou pelo procedimento para implementar o marca-passo em um hospital privado da capital baiana.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
alta médica estado de saúde Otto Alencar uti
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline