Senador Otto Alencar recebe alta após procedimento para implantação de marca-passo em Salvador

O vice-líder do governo no Senado Otto Alencar (PSD-BA) recebeu alta médica na manhã desta segunda-feira, após ter passado por um procedimento para implantação de marca-passo no domingo, 8. Segundo a assessoria de imprensa do senador, ele está clinicamente estável e vai continuar a recuperação em casa.

"Otto Alencar segue bem, clinicamente estável, e continuará o período de recuperação em casa, conforme orientação médica", diz a assessoria, por meio de nota.

O senador se sentiu mal no domingo, ao retornar de uma agenda no município de Lapão, a cerca de 500 quilômetros de Salvador (BA). Ele foi submetido a exames médicos que diagnosticaram um quadro de bradicardia. Por isso, passou pelo procedimento para implementar o marca-passo em um hospital privado da capital baiana.