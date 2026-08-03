Senador Cleitinho anuncia que não será candidato ao governo de Minas Gerais

O senador Cleitinho Azevedo (Republicanos-MG) anunciou nesta segunda-feira, 3, que não será candidato ao governo de Minas Gerais. A decisão foi comunicada pelo parlamentar em um vídeo divulgado nas redes sociais, após uma reunião em Brasília com o presidente nacional do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira (SP), e o presidente estadual da legenda, deputado Euclydes Pettersen.

"Eu peço perdão, mas no momento hoje eu não estou bem. Eu preciso me recuperar, cuidar de mim, Porque não adianta eu querer cuidar de vocês se eu não estou cuidando de mim", afirmou Cleitinho, visivelmente emocionado. Recentemente, o senador perdeu o irmão mais novo, Matheus Azevedo, vítima de complicações de uma leucemia. O acontecimento, inclusive, foi apontado pelo próprio parlamentar como uma das razões para adiar sua definição sobre concorrer ao Palácio Tiradentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Com a decisão, Cleitinho encerrou um impasse que durava meses e teve suas principais movimentações na última semana.

Na quarta-feira, 29, o Republicanos divulgou uma nota informando que o senador não seria mais candidato ao governo mineiro. À noite, Cleitinho convocou uma entrevista coletiva e, contrariando a própria legenda, insistiu que seu nome seguia no páreo e que conversaria com Marcos Pereira para tentar convencê-lo a oficializar seu nome, o que ocorreu na quinta-feira, 30, mas sem definição.

Um novo encontro foi marcado no sábado, 1º, e remarcado para esta segunda, 3. No domingo, Cleitinho chegou a receber os deputados federais mineiros Zé Vitor, presidente do PL em Minas Gerais, e Domingos Sávio, candidato do PL ao Senado. Durante a reunião, os dois reiteraram o apoio do PL ao nome do senador à disputa.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sem Cleitinho, a direita discute uma aliança em torno de Marcelo Aro (PP), ex-secretário de Governo de Romeu Zema (Novo), que rompeu com o atual governador, Mateus Simões (PSD), e tenta se lançar ao Executivo. Para isso, Aro, que pertence à federação formada entre PP e União Brasil, busca firmar uma aliança com o Republicanos e o PL