Senador bolsonarista furioso com perda de voo achincalha funcionário no aeroporto

O senador Alan Rick (União Brasil-AC) hostilizou um atendente da companhia aérea Latam no aeroporto de Brasília depois de perder um voo para Rio Branco. Imagens de vídeo mostram o parlamentar enfurecido. Ele bate no balcão e grita com o funcionário após ser avisado que só poderia embarcar no dia seguinte. 'O caralho, você tem que me respeitar, rapaz', esbravejou Alan Rick.

O vídeo com o ataque de fúria de Alan Rick começou a circular agora nas redes. Segundo a assessoria do político, o entrevero ocorreu no início do ano passado. Ele aguardava o voo, mas a companhia aérea teria alterado o portão de embarque, o que o fez perder a hora.

Na gravação, o senador afirma que não ouviu o aviso. Irritado, ele bate com as mãos no balcão. 'Tá aqui, 24, tá aqui no meu bilhete, 24! O senhor tem que me colocar no voo', exige.

Quando o funcionário afirma que é impossível e que ele precisaria esperar até o dia seguinte, o senador fica tomado de fúria. "Na sua mão o caralho, você tem que me respeitar, rapaz."

Alan Rick foi eleito senador nas eleições de 2022, depois de dois mandatos consecutivos como deputado federal no Acre. Além disso, ele é jornalista, apresentador de TV, pastor evangélico na Igreja Batista do Bosque e trabalha para se cacifar como candidato ao governo do estado nas eleições de 2026.

O parlamentar foi um dos senadores que assinou o pedido de impeachment contra o ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso, depois que o ministro afirmou 'derrotamos o bolsonarismo' em um congresso. Além dele, os únicos outros parlamentares do Acre a assinarem o documento foram o senador Márcio Bittar e o deputado federal Ulysses Araújo.

No começo do ano, Rick chegou a ter suas contas nas redes sociais bloqueadas por supostamente apoiar os atos golpistas de 8 de janeiro. O ministro Alexandre de Moraes só voltou a liberar o acesso depois de apelo do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). Ainda assim, impôs multa diária de R$ 10 mil, a ser eventualmente descontada do salário do parlamentar, em caso de compartilhamento de desinformação sobre o sistema eleitoral.

COM A PALAVRA, SENADOR ALAN RICK

Em nota enviada ao Estadão, o senador pede desculpas por perder o controle no 'lamentável episódio', mas também critica o que chamou de 'péssimo atendimento' das companhias aéreas.

Sobre o vídeo que circula nesta quinta-feira, 20, esclareço que é um recorte de um lamentável episódio ocorrido no início do ano passado. Estava esperando o horário do meu voo em Brasília e a cia. aérea alterou por várias vezes o portão de embarque. Tive que correr o aeroporto todo pra tentar embarcar. Quando cheguei o rapaz informou que não podia mais embarcar e naquele momento, não deu a devida atenção à situação. Eu tinha agendas importantes e inadiáveis.

Humano que sou, admito que fiquei nervoso e fui grosseiro. Errei, me desculpei e reitero meu pedido de desculpas pelo erro.

Lembro que temos literalmente "brigado" com as companhias aéreas por causa do péssimo serviço oferecido aos acreanos. Já fiz várias reuniões com Gol, Latam e também com a Azul Linhas Aéreas para melhor atender os acreanos.

Já perdemos voos por culpa das companhias aereas, sofremos atrasos que atrapalham a vida e o trabalho das pessoas.

Infelizmente, na política, há os adversários que jogam limpo e os que jogam sujo. Esse jogo de tentar manchar a imagem dos outros não é o meu. Mas como diz minha mãe, dona Gorete: 'o mal por si só se destrói.

COM A PALAVRA, LATAM

A reportagem do Estadão entrou em contato com a Companhia Aérea Latam, mas não obteve resposta até a publicação deste texto. O espaço está aberto para sua manifestação.