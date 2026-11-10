Senado vai comprar 95 iPhones 18 Pro para senadores e servidores em licitação de R$ 6 milhões

O Senado Federal abriu um pregão para contratar serviços de telefonia por quatro anos. Estimada em R$ 6 milhões, a licitação inclui o fornecimento de 425 celulares a parlamentares e servidores, entre eles 95 iPhones 18 Pro, segundo reportagem do UOL.

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Os outros 330 aparelhos serão de modelos intermediários da Samsung e da Motorola. O valor estimado abrange os serviços de telefonia e o fornecimento de celulares, modens e chips. Os equipamentos serão cedidos em comodato, modalidade de empréstimo para uso durante a vigência do contrato.

O pregão foi aberto em 27 de outubro e está em andamento. Em nota, o Senado afirmou que a licitação segue as regras de contratação e que adota esse modelo desde 2022. A Casa informou ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também usam esse formato.