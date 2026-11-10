Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Senado vai comprar 95 iPhones 18 Pro para senadores e servidores em licitação de R$ 6 milhões

Licitação aberta prevê investimentos de R$ 6 milhões

Escrito por Da Redação
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Senado vai comprar 95 iPhones 18 Pro para senadores e servidores em licitação de R$ 6 milhões
Autor O pregão foi aberto em 27 de outubro e está em andamento - Foto: Reprodução Aple

O Senado Federal abriu um pregão para contratar serviços de telefonia por quatro anos. Estimada em R$ 6 milhões, a licitação inclui o fornecimento de 425 celulares a parlamentares e servidores, entre eles 95 iPhones 18 Pro, segundo reportagem do UOL.

-LEIA MAIS: Deputado eleito do PL vai cumprir medidas cautelares por violência política de gênero

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Os outros 330 aparelhos serão de modelos intermediários da Samsung e da Motorola. O valor estimado abrange os serviços de telefonia e o fornecimento de celulares, modens e chips. Os equipamentos serão cedidos em comodato, modalidade de empréstimo para uso durante a vigência do contrato.

O pregão foi aberto em 27 de outubro e está em andamento. Em nota, o Senado afirmou que a licitação segue as regras de contratação e que adota esse modelo desde 2022. A Casa informou ainda que o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Superior Tribunal de Justiça (STJ) também usam esse formato.

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV