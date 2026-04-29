Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
URGENTE

Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF

Foram 42 votos contrários e 34 favoráveis; é a primeira vez em mais de 130 anos que o nome de um indicado a ministro do STF é rejeitado

Escrito por Da Redação
Publicado em 29.04.2026, 19:47:34 Editado em 29.04.2026, 19:47:29
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Senado rejeita indicação de Jorge Messias para o STF
Autor Com a rejeição, a mensagem com a indicação foi arquivada, e Lula terá que enviar um novo nome para ocupar a vaga deixada por Luis Roberto Barroso - Foto: Agência Brasil

O Plenário do Senado Federal rejeitou nesta quarta-feira (29) a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para ocupar o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal (STF). Esta é a primeira vez desde 1894 que os senadores rejeitam uma indicação do presidente da República ao Supremo.

📰 LEIA MAIS: Por onde anda Maria Paula, eterna musa do Casseta e Planeta

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Messias foi rejeitado por 42 votos a 34, com uma abstenção. A votação foi secreta. O ministro do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) precisava do apoio de pelo menos 41 dos 81 senadores (maioria absoluta). Com a rejeição, a mensagem com a indicação foi arquivada, e Lula terá que enviar um novo nome para ocupar a vaga deixada por Luis Roberto Barroso, aposentado no fim do ano passado. A nova indicação precisará ser validada pelo Senado.

📲 Clique aqui e receba as notícias do grupo do TNOnline no WhatsApp

Messias é a terceira indicação do governo Lula para o STF neste mandato. Antes dele, Cristiano Zanin e Flávio Dino chegaram à Corte.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Nome foi aprovado na CCJ antes de sabatina

Mais cedo, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou a indicação de Messias por 16 votos a 11. O Plenário, no entanto, ainda precisava votar e dar aval ao nome.

Durante a sabatina na CCJ, Messias reforçou sua posição contrária ao aborto e criticou as decisões individuais do STF que, segundo ele, diminuem a dimensão institucional da Corte. Sem citar o código de ética que tem movimentado os bastidores do STF após o escândalo do Banco Master, Messias disse que o Supremo deve estar “permanentemente aberto a aperfeiçoamentos”. “A percepção pública de que Cortes Supremas resistem à autocrítica e ao aperfeiçoamento constitucional tende a pressionar a relação entre a jurisdição e a nossa democracia”, afirmou.

Questionado pelo senador Weverton Rocha (PDT-MA), Messias voltou ao tema do ativismo judicial, afirmando que a questão é uma ameaça ao princípio da separação de Poderes. “O ativismo judicial tem ganhado corpo no Brasil inteiro, não é somente no Brasil”, disse.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre os ataques de 8 de janeiro, Messias declarou que cumpriu seu dever constitucional enquanto advogado-geral da União e que pediu a prisão em flagrante das pessoas que destruíram bens públicos enquanto cidadão. “O 8 de janeiro foi um dos episódios mais tristes da minha vida. O que eu fiz foi a defesa do patrimônio da União, por dever constitucional”, afirmou.

Histórico de rejeições

O Senado Federal rejeitou cinco indicações para ministro do STF em 1894, durante o governo do marechal Floriano Peixoto. Os indicados foram: Barata Ribeiro, Innocêncio Galvão de Queiroz, Ewerton Quadros, Antônio Sève Navarro e Demosthenes da Silveira Lobo. Desde então, nenhum nome havia sido rejeitado.

Quem é Jorge Messias

Natural de Pernambuco, Jorge Rodrigo Araújo Messias é o atual advogado-geral da União, integrando o primeiro escalão do governo desde o início do terceiro mandato de Lula, em 2023. Formou-se em Direito pela Faculdade de Direito do Recife (UFPE) e tem mestrado e doutorado pela Universidade de Brasília (UnB).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Servidor público desde 2007, ocupou cargos como subchefe para Assuntos Jurídicos da Presidência da República e secretário de Regulação e Supervisão da Educação Superior no Ministério da Educação. Também atuou como consultor jurídico nos ministérios da Educação e da Ciência, Tecnologia e Inovação, além de procurador do Banco Central e do BNDES.

Ingressou na AGU como procurador da Fazenda Nacional. Em 2022, integrou a equipe de transição de Lula e foi anunciado como chefe da AGU em dezembro, tomando posse em janeiro de 2023.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Jorge Messias Lula Política Senado stf
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV