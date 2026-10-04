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POLÍTICA

Senado: Humberto Costa (PT) e Marília Arraes (PDT) são eleitos no PE

Escrito por Eduardo Puccioni (via Agência Estado)
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O candidato do PT ao Senado pelo Estado de Pernambuco, Humberto Costa, está eleito para o cargo. Com 94,69% da seção apurada, ele tinha 27,06% dos votos válidos, enquanto Marília Arraes (PDT) tinha 24,96%. O candidato do PL, Mendonça Filho, ficou em terceiro lugar, com 18,73% dos votos válidos. O candidato pelo PP, Eduardo da Fonte, ficou com 13,81%, enquanto Carlos Sant'anna, do Novo, teve 7,60%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PE/SENADO/HUMBERTO COSTA/MARÍLIA ARRAES/ELEIÇÃO
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