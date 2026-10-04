Senado: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) são eleitos em SP

O candidato do PP ao Senado pelo Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, está eleito para o cargo. Com 88,89% das urnas apuradas, ele tinha 30,72% dos votos válidos, enquanto André do Prado (PL) tinha 29,38%. A candidata do PSB, Simone Tebet, estava em terceiro lugar, com 19,11% dos votos válidos. A candidata pelo Rede, Marina Silva, ficou com 18,01%, e o candidato do Missão, Guto Schiavetto, com 0,91%.