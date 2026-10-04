Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Senado: Guilherme Derrite (PP) e André do Prado (PL) são eleitos em SP

Escrito por Eduardo Puccioni (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato do PP ao Senado pelo Estado de São Paulo, Guilherme Derrite, está eleito para o cargo. Com 88,89% das urnas apuradas, ele tinha 30,72% dos votos válidos, enquanto André do Prado (PL) tinha 29,38%. A candidata do PSB, Simone Tebet, estava em terceiro lugar, com 19,11% dos votos válidos. A candidata pelo Rede, Marina Silva, ficou com 18,01%, e o candidato do Missão, Guto Schiavetto, com 0,91%.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/SP/SENADO/GUILHERME DERRITE/ANDRÉ DO PRADO/ELEIÇÃO
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV