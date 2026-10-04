Senado: Filipe Barros (PL) e Deltan Dallagnol (Novo) são eleitos no Paraná

O candidato do PL ao Senado pelo Estado do Paraná, Filipe Barros, está eleito para o cargo. Com 90,35% da seção apurada, ele tinha 27,39% dos votos válidos, enquanto Deltan Dallagnol (Novo) tinha 25,35%. O candidato do Republicanos, Alexandre Curi, ficou em terceiro lugar, com 16,62% dos votos válidos. A candidata pelo PT, Gleisi Hoffmann, ficou com 13,26%