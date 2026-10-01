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Senado em SP: Marina tem 16%, Prado e Tebet, 15%, e Derrite, 14%, diz pesquisa Datafolha

Escrito por Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira, 1º, aponta um empate quádruplo na disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo. Marina Silva (Rede) tem 16% das intenções de voto, seguida de André do Prado (PL) e Simone Tebet (PSB), com 15% cada, e de Guilherme Derrite (PP), com 14%.

A margem de erro é de dois pontos porcentuais. São 12% de indecisos e outros 12% que responderam que votarão em branco, nulo ou em ninguém.

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Na rodada anterior da pesquisa, divulgada no dia 24, Marina tinha 15%, Tebet, 14%, e Prado e Derrite, 12%.

Mesmo tendo anunciado a desistência da corrida para apoiar os candidatos do PL e do PP, Salles (Novo) registrou 2% - ele tinha 4% anteriormente. Formalmente, ele ainda consta como candidato apto na Justiça Eleitoral e por isso foi mantido na pesquisa.

Marcio Alves (UP), Soninha Francine (Cidadania), Maíra de Souza (UP) e Guto Schiavetto (Missão) também marcaram 2% cada.

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Dra. Eliana Ferreira (PSTU), William Teixeira (Agir) e Ednelson Cesaretti (PCO) têm 1% cada. Petter Maahs (PCB) e Weller Gonçalves (PSTU) não pontuaram.

Os dados são do cenário estimulado, quando a lista de candidatos é apresentada ao eleitor, e representam os votos totais, ou seja, a soma das respostas para o primeiro e o segundo votos.

O Datafolha entrevistou 1.610 pessoas entre os dias 28 e 30 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa, contratada pela Folha de S. Paulo e pelo grupo Globo, foi registrada no TSE sob o número SP-01367/2026.

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