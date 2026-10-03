Senado em SP: Derrite tem 25%, diz Quaest; André do Prado, 23%; Marina, 22%; e Tebet, 22%

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, véspera da eleição, aponta um empate quádruplo na disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo. O deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), tem 25% dos votos válidos, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), aparece com 23% e as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) com 22% cada.

A corrida pelo Senado por São Paulo passou por uma reviravolta na semana passada, com a desistência do deputado federal Ricardo Salles (Novo) da disputa. A saída envolveu uma articulação direta do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para quem a fragmentação da direita poderia favorecer Marina e Tebet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Quaest entrevistou 3.702 pessoas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04726/2026.