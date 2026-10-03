Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Senado em SP: Derrite tem 25%, diz Quaest; André do Prado, 23%; Marina, 22%; e Tebet, 22%

Escrito por Bianca Gomes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Pesquisa Quaest divulgada neste sábado, 3, véspera da eleição, aponta um empate quádruplo na disputa pelas duas vagas ao Senado por São Paulo. O deputado federal e ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), tem 25% dos votos válidos, enquanto o presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), André do Prado (PL), aparece com 23% e as ex-ministras Marina Silva (Rede) e Simone Tebet (PSB) com 22% cada.

A corrida pelo Senado por São Paulo passou por uma reviravolta na semana passada, com a desistência do deputado federal Ricardo Salles (Novo) da disputa. A saída envolveu uma articulação direta do governador do Estado, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para quem a fragmentação da direita poderia favorecer Marina e Tebet.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A Quaest entrevistou 3.702 pessoas entre os dias 2 e 3 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04726/2026.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/SP/SENADO/PESQUISA/QUAEST
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV