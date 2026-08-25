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Senado em SP: Derrite e Marina têm 12%, Tebet, 11% e André do Prado, 7%, aponta Quaest

Escrito por Pedro Augusto Figueiredo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite (PP), e a ex-minsitra do Meio Ambiente, Marina Silva (Rede), lideram a corrida pelas duas vagas ao Senado em São Paulo. De acordo com pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25, eles estão numericamente empatados com 12% das intenções de votos totais.

A ex-ministra Simone Tebet (PSB) registrou 11% e está tecnicamente empatada com os dois.

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Em seguida, aparece o presidente da Alesp, André do Prado (PL), com 7%. Ele está empatado na margem de erro com Tebet. O deputado federal Ricardo Salles (Novo) tem 5%.

Geraldo Rufino (Podemos) e Soninha Francine (Cidadania) têm 2% cada. Maíra de Souza (UP), Dra. Eliana Ferreira (PSTU), Guto Schiavetto (Missão), Marcio Alves (UP) e William Teixeira (Agir) têm 1%.

Indecisos são 27% e a soma de brancos, nulos e quem disse que não vai votar alcança 18%. Weller Gonçalves (PSTU), Petter Maahs (PCB), e Ednelson Cesaretti (PCO) não pontuaram.

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A Quaest entrevistou 1.800 eleitores entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o nível de confiança, 95%. A pesquisa foi contratada pelo grupo Globo e registrada no TSE sob o número SP-06946/2026.

Os dados dizem respeito aos votos totais, que são calculados a partir das respostas estimuladas para o primeiro e o segundo votos ao senado.

A Quaest soma os resultados e divide por dois para chegar ao percentual da intenção de voto total de cada concorrente.

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ELEIÇÕES 2026/SP/SENADO/PESQUISA/QUAEST
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