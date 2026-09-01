Senado aprova urgência para votar indicação de Rodrigo Pacheco ao TCU

O presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), decidiu pautar nesta terça-feira, 1, a votação do projeto de decreto legislativo que indica o senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG) ao Tribunal de Contas da União (TCU), na vaga de Bruno Dantas, que decidiu deixar o cargo de ministro na Corte.

Ao se pronunciar no plenário, Alcolumbre disse que os líderes partidários entraram em consenso em favor de Pacheco na noite da segunda-feira, 31, e apresentaram um requerimento de urgência para a votação. O requerimento foi aprovado em seguida.

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Alcolumbre, então, designou o senador Renan Calheiros (MDB-AL) para ser o relator da indicação. A expectativa é de que a votação ocorra ainda nesta terça. A Câmara dos Deputados também precisa realizar uma votação para aprovar o nome de Pacheco.