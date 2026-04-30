Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Política

publicidade
POLÍTICA

Senado aprova nova ministra do Tribunal Superior do Trabalho e outras autoridades

Escrito por Maria Magnabosco (via Agência Estado)
Publicado em 30.04.2026, 07:11:00 Editado em 30.04.2026, 07:19:47
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Apesar de rejeitar a indicação de Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal (STF), o Plenário do Senado Federal aprovou, nesta quarta-feira, 29, a indicação de Margareth Rodrigues Costa para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Também foram aprovadas as indicações de Tarcijany Linhares Aguiar Machado para o cargo de defensora pública-geral federal da Defensoria Pública da União (DPU), além de Márcio Barra Lima e Carl Olav Smith para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Margareth recebeu 49 votos favoráveis e 22 contrários para ocupar a vaga no TST, que foi aberta com a aposentadoria do ministro Aloysio Silva Corrêa da Veiga. Antes da votação em Plenário, a indicada passou por sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), onde obteve 17 votos favoráveis e 9 contrários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

A mensagem da Presidência da República que trata da indicação recebeu parecer favorável do senador Jaques Wagner (PT-BA), que destacou que Margareth está "amplamente habilitada ao cargo".

"Não chego sozinha. Trago, particularmente, a representatividade de muitas mulheres, muito corajosas, e também de homens que impulsionaram toda a minha trajetória", disse a Margareth.

Tarcijany Machado, indicada para o cargo de defensora pública-geral federal, recebeu 67 votos favoráveis e oito contrários no Plenário. A decisão será comunicada ao Executivo, e a data da posse será definida pela DPU. Ela também foi sabatinada pela CCJ no mesmo dia, quando obteve 23 votos favoráveis e quatro contrários.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A Defensoria Pública da União existe para perceber e compreender as pessoas que mais precisam do Estado brasileiro. É para garantir que seus direitos sejam efetivamente reconhecidos. A história da Defensoria Pública da União, até aqui, é motivo de muito orgulho. Avançamos muito, mas ainda há muito pela frente", afirmou Tarcijany durante a sabatina.

Durante a arguição, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA) ressaltou a importância da indicação de uma mulher para a DPU e defendeu medidas para ampliar a presença feminina em cargos de comando.

"Quando fazemos um levantamento sobre a participação das mulheres, sobretudo nos órgãos de cúpula no Brasil, seja no Judiciário, no Executivo ou no Legislativo, vemos uma participação minoritária, em média de 15%. Nesse sentido, precisamos reunir forças para ampliar esses espaços", afirmou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Também foram aprovados os dois nomes indicados para o CNMP. Márcio Barra Lima recebeu 61 votos favoráveis, quatro contrários e uma abstenção. Ele ocupará a vaga destinada ao Ministério Público Federal. Já Carl Olav Smith, indicado para a cadeira do Superior Tribunal de Justiça (STJ) no CNMP, obteve 58 votos favoráveis, cinco contrários e uma abstenção. Ambos exercerão mandato até 2028.

No último dia 15, os indicados passaram por sabatina na CCJ, quando responderam a questionamentos dos senadores sobre temas como segurança pública e poder investigatório. Na comissão, foram aprovados por unanimidade, com 22 votos favoráveis, em votação por cédula.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
aprovações CCJ INDICAÇÕES Senado
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV