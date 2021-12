Senado aprova indicação de André Mendonça ao STF por 47 a 32

Da Redação

Após mais de quatro meses, o Senado aprovou a indicação de André Mendonça para o Supremo Tribunal Federal (STF) por 47 votos a 32. Com isso, o escolhido do presidente Jair Bolsonaro ocupará uma vaga no STF aberta com a aposentadoria do ex-ministro Celso de Mello.

continua após publicidade .

Na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), a indicação passou com um placar de 18 votos a 9. A aprovação foi comemorada por aliados do presidente Jair Bolsonaro. Durante a semana, houve uma intensa movimentação de líderes evangélicos no Senado pedindo votos a André Mendonça e fazendo um apelo aos senadores pela aprovação.