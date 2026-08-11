Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Senado aprova atualização de valores de custas judiciais e criação de fundos ao CNJ, MPU e DPU

Escrito por Victor Ohana (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O Senado Federal aprovou, nesta terça-feira, 11, um projeto de lei que atualiza valores das custas judiciais na Justiça Federal e no Superior Tribunal de Justiça (STJ). A matéria teve como relator o senador Eduardo Gomes (PL-TO). O projeto estabelece novos valores para feitos cíveis e criminais em geral e outras iniciativas.

A matéria também destina recursos para o Fundo de Modernização do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Fundo de Fortalecimento da Cidadania e Aperfeiçoamento do Ministério Público da União (MPU) e o Fundo de Fortalecimento do Acesso à Justiça, Promoção dos Direitos Fundamentais e Estruturação da Defensoria Pública da União (DPU).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além disso, a proposta cria o Fundo Especial da Justiça Federal (Fejufe), com receitas provenientes de dotações orçamentárias próprias, custas recolhidas na Justiça Federal, multas em processos cíveis, contribuições e doações, entre outras fontes.

Das custas recolhidas na Justiça Federal e das multas, 9% das receitas ficam destinadas para o Fundo do MPU; 6% para o Fundo do CNJ; e 5%, para o Fundo da DPU. O projeto cria ainda o Fundo Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O projeto retorna à Câmara dos Deputados.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
Aprovação Atualização custas judiciais Senado Valores
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV