Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Sempre quis construir ponte, só quero paz para governar, diz Flávio Bolsonaro sobre STF

Escrito por Naomi Matsui e Gabriel Máximo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

O candidato à Presidência pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta terça-feira, 18, que, caso eleito, pretende manter uma "relação positiva e institucional" com o Supremo Tribunal Federal (STF) e que só vai querer "paz para governar". A declaração vem após várias críticas do candidato à Corte.

"Sempre quis construir ponte, sempre tentei fazer isso. Só quero paz para governar. Vou indicar quatro homens e mulheres que sejam contra o aborto, contra as drogas, respeitem a Constituição e que não usem a caneta para promover perseguição por risco", disse a jornalistas, durante caminhada e "adesivaço" com o deputado Nikolas Ferreira (PL-MG) e apoiadores em Belo Horizonte (MG). "Vai ser uma relação, não tem nenhuma dúvida, institucional, muito positiva", continuou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Flávio reforçou nas últimas semanas suas críticas a integrantes da Corte, em especial, os ministros Alexandre de Moraes, Dias Toffoli e Flávio Dino. Ele acusa o Judiciário de promover censura a perseguição a nomes da direita, incluindo seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

Casas Bahia

No mesmo evento, Flávio Bolsonaro, comentou o pedido de recuperação judicial das Casas Bahia e reforçou as críticas às políticas econômicas do governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"A economia está quebrada com o Lula. É uma tristeza praticamente um patrimônio do Brasil, as Casas Bahia, pedindo recuperação judicial. É exemplo de mais de cinco mil outras empresas que já fizeram", declarou a jornalistas.

A Casas Bahia registrou um prejuízo de R$ 10,1 bilhões no segundo trimestre deste ano e anunciou o fechamento de 298 lojas. Foi o oitavo trimestre seguido de prejuízos, o que tem levado a companhia a reduzir o tamanho da operação, com fechamento de unidades e revisão do quadro de funcionários. A empresa também avalia mudanças no modelo de negócio e até uma nova recuperação extrajudicial ou judicial.

Flávio reiterou que seu plano para redução da taxa de juros é pelo processo de equilíbrio das contas públicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

"Vamos arrumar a economia, reduzir o imposto, ajustar as contas para a taxa de juros cair, e a consequência vai ser uma chuva de empregos no Brasil. Vamos devolver o poder de compra paro povo brasileiro que hoje está endividado", falou.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
eleições 2026 Flávio Bolsonaro RELAÇÃO stf
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV