Sem saber o que aconteceu, deputada acorda com fraturas

No último final de semana, a deputada federal Joice Hasselmann (PSL-SP) sofreu um incidente. Sem saber o que aconteceu, ela alegou que acordou com marcas de sangue, com dois dentes quebrados e um corte no queixo.

Imediatamente, Hasselmann ligou para seu marido, que é médico. Ele estava dormindo em um outro quarto da residência.

Segundo o hospital de Brasília, unidade de saúde para onde foi levada, ela sofreu cinco fraturas no rosto e na costela.

A Polícia Legislativa da Câmara dos Deputados vai apurar se a deputada foi agredida. Imagens das câmeras de segurança serão analisadas.