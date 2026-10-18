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Sem responder sobre Vorcaro, Flávio cobra de Lula explicação sobre Roberta Luchsinger e Lulinha

Escrito por Geovani Bucci, Mariana Ribas e Naomi Matsui (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) trocaram acusações sobre as fraudes no INSS e o envolvimento de familiares durante o debate Band/Estadão deste domingo. O confronto começou com uma pergunta do petista sobre licença-maternidade e passou a uma discussão sobre investigações e a atuação da Polícia Federal.

Lula afirmou que Flávio foi o único entre 49 deputados estaduais a votar contra a ampliação da licença-maternidade de servidoras em dois meses, em 2009. " que você tem contra as mulheres?", perguntou. O senador respondeu que é casado e pai de duas meninas e que defenderá sua família, antes de questionar o presidente sobre a lobista Roberta Luchsinger.

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Flávio afirmou que Roberta teria sociedade com um dos filhos do presidente, conhecido como Lulinha, e cobrou explicações sobre sua permanência na Espanha. "Cadê o Lulinha?", perguntou. Lula respondeu que Roberta é uma questão da Polícia Federal e afirmou que o filho disponibilizou sua conta bancária e seu telefone para investigação.

"Se tiver investigação, se tiver problema, será investigado. Seja meu filho, seja meu irmão, seja qualquer um", disse o presidente. Lula também acusou Flávio de manter um escritório com o chamado "Careca do INSS". O senador negou e afirmou que a campanha petista se baseia em mentiras.

Ao ser novamente questionado sobre o filho, Lula voltou-se contra um dos irmãos do adversário. "O seu irmão está fugido nos Estados Unidos tramando contra o Brasil", afirmou, citando pedidos de intervenção do presidente americano, Donald Trump.

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Os candidatos também divergiram sobre a responsabilidade pelas fraudes no INSS. Lula afirmou que o esquema foi montado no governo de Jair Bolsonaro e desarticulado em sua gestão. Flávio atribuiu os desvios a aliados do petista e acusou o governo de não poupar os aposentados.

Em um dos momentos de maior tensão, Lula cobrou respeito do adversário e citou sua votação. Flávio respondeu que estava "esfregando algumas verdades" na cara do presidente. O petista, por sua vez, acusou o senador de repetir mentiras.

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Daniel Vorcaro Debate eleições 2026 Flávio Bolsonaro Lula ROBERTA LUCHSINGER
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