Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Política
publicidade
POLÍTICA

Sem Milei, vitória de Lula gera manifestações de autoridades internacionais

Escrito por Darlan de Azevedo (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

Enquanto o presidente argentino Javier Milei não se manifestou publicamente sobre o resultado das eleições no Brasil, o ex-presidente da Argentina Mauricio Macri parabenizou Luiz Inácio Lula da Silva pela vitória e desejou prosperidade ao país e à região. A vitória também gerou reações de autoridades internacionais, com mensagens enfatizando cooperação econômica, diplomática e prioridades.

Em publicação nas redes sociais, Macri afirmou: "Quero saudar o povo brasileiro e felicitar Lula da Silva em seu quarto triunfo eleitoral. Que seu novo mandato traga prosperidade e crescimento para seu país e também para a região", marcando o perfil oficial de Lula.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Além de Macri, o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, enviou congratulações ao presidente eleito. Modi classificou Lula como "caro amigo" e disse esperar trabalhar "em estreita colaboração" para aprofundar a parceria estratégica entre Índia e Brasil. Na mensagem, destacou ainda a intenção de fortalecer a cooperação em diversos setores e "promover as prioridades compartilhadas do Sul Global", em busca de um mundo "mais inclusivo, equitativo e sustentável".

Na América Central, o presidente de Honduras, Nasry Asfura, que foi apoiado pelo presidente americano Donald Trump, também se pronunciou, felicitando Lula "por seu triunfo" e o povo brasileiro "por sua festa cívica". Segundo Asfura, Honduras reafirma a disposição de "fortalecer os laços de amizade e cooperação com o Brasil", com uma agenda de trabalho conjunto "em benefício de nossas nações e da região". A mensagem foi encerrada com: "Deus abençoe o Brasil! Deus abençoe Honduras!"

Do Oriente Médio, também houve manifestação do Irã. O presidente iraniano Masoud Pezeshkian enviou mensagem parabenizando Lula pela vitória e expressou a expectativa de que, no novo mandato, as relações entre a República Islâmica do Irã e a República Federativa do Brasil "se expandam ainda mais".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além da ausência de comentários de Milei, o governo de Donald Trump segurou uma publicação de comunicado parabenizando a população do Brasil pela eleição presidencial de domingo, segundo a Folha de S. Paulo. Há pouco, Trump afirmou gostar de Lula, mas citou estranheza sobre a extensão do horário de votação até as 19h no domingo.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/VITÓRIA/REPERCUSSÃO/LÍDERES GLOBAIS
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Política

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV