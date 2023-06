Sem mestrado nem doutorado: confira detalhes do currículo de Zanin, indicado de Lula para o STF

O advogado Cristiano Zanin Martins, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal (STF), não seguiu a vida acadêmica. Ele se formou em Direito na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP), em 1999, e depois disso não fez mestrado nem doutorado.

continua após publicidade

A carreira de mais de duas décadas anos foi construída na advocacia. Ele é descrito por pessoas próximas como um profissional dedicado, estudioso e "incansável".

Como antecipou a Coluna do Estadão, Lula revelou a ministros do Supremo que apresentaria o nome de Zanin ainda nesta semana.

continua após publicidade

Além de ter sido pioneiro em teses fixadas pelo STF na esteira da Operação Lava Jato, como a inconstitucionalidade da condução coercitiva e a revisão da prisão em segunda instância, o advogado tem no currículo outros casos de peso.

Antes de se lançar na área criminal, ao assumir a defesa de Lula na Lava Jato, sua especialidade era em litígios empresariais e recuperações judiciais. Esteve à frente da recuperação judicial da Varig, da falência da Transbrasil e da revisão do acordo de leniência da J&F.

Já cacifado pelo desempenho na Lava Jato, foi contratado para defender autoridades como o governador de Alagoas Paulo Dantas, o ex-governador de Goiás Marconi Perillo, e o senegalês Lamine Diack, que foi membro do Comitê Olímpico Internacional.

continua após publicidade

Zanin trabalhou em mais de 100 processos no STF, onde agora pode ocupar uma cadeira. Suas teses fundamentaram o trancamento de dezenas de ações penais da Lava Jato.

Como advogado, participou da audiência pública convocada pelo Supremo para debater a implementação do juiz de garantias. O julgamento do caso foi pautado no tribunal para o dia 14 de junho, abrindo caminho para Zanin participar da votação se seu nome for aprovado a tempo no Senado.

O futuro ministro também participou de outros casos famosos, como o espólio do fundador da fabricante de bicicletas Caloi e o processo contra o cartunista Nando Motta, autor da charge do "estupro culposo", sobre o caso Mari Ferrer.

Se for aprovado para o STF, Cristiano Zanin não será o único ministro sem credenciais acadêmicas. Rosa Weber e Dias Toffoli também não fizeram mestrado.