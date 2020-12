Sem máscaras, Bolsonaro e ministros participam de iniciativa de Natal solidário - TNOnline

Continua após publicidade

A primeira-dama Michelle Bolsonaro abriu nesta quinta-feira, 3, o Palácio da Alvorada para receber crianças numa ação de Natal do programa Pátria Voluntária, que contou com a presença de membros do alto escalão do governo. O presidente Jair Bolsonaro e ministros assistiram à chegada do Papai Noel na residência oficial. Sem máscaras, eles cumprimentaram e abraçaram as crianças.

Bolsonaro fez uma rápida passagem no palácio. Ele foi acompanhado do jogador de futebol do Palmeiras Felipe Melo. O atleta encontrou-se com Bolsonaro no Palácio do Planalto nesta manhã. Também estiveram no Alvorada, entre outras autoridades, os ministros Paulo Guedes (Economia), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo d Presidência), Fábio Faria (Comunicações), Marcelo Álvaro Antônio (Turismo) e Damares Alves (Mulher, Família e Direitos Humanos).

"A primeira-dama Michelle Bolsonaro se emocionou hoje ao ver a alegria das crianças com a chegada do bom velhinho em sua casa no Palácio da Alvorada. Excelente iniciativa do programa @patriavolunt!", escreveu Faria em sua conta oficial no Twitter. Michelle recebeu crianças da instituição Mãos Solidárias para um almoço e entrega de presentes. Outras duas ações neste sentido ainda devem ser realizadas.

Mais cedo, também via redes sociais, ela afirmou que os ministros e secretários-executivos seriam os "padrinhos" no evento desta quinta-feira. "Nesta primeira semana, estamos recebendo as crianças da instituição Mãos Solidárias do Sol Nascente. Os Ministros e os Secretários-Executivos serão os padrinhos da vez. Depois contaremos com a ajuda de membros da sociedade civil, servidores e amigos que adoram fazer o bem", anunciou em suas redes sociais nesta manhã.

Hoje de tarde, também ocorrerá no Planalto evento de comemoração aos Dias Internacionais das Pessoas com Deficiência, celebrado nesta quinta, e do Voluntário, neste sábado, 5.