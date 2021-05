Sem máscara e escoltado por mil policiais, Bolsonaro faz passeio de moto no Rio

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline

À frente de um batalhão formado por milhares de motociclistas, o presidente Jair Bolsonaro iniciou pouco depois das 10h deste domingo um passeio que irá percorrer mais de 30 quilômetros pelas ruas do Rio. A manifestação foi convocada por apoiadores do presidente.

O grupo começou a se concentrar por volta de 8h, e o presidente chegou em helicóptero minutos após às 9h30. Ele posou para fotos junto com alguns motociclistas no Parque Olímpico, local de início do ato.

Apesar dos números altos de contágio e mortes por covid-19, o uso de máscaras entre os milhares de presentes era pouco comum. A maioria deixou de lado a proteção.

Ao todo, mil policiais militares de quatro batalhões do Rio atuam no esquema de segurança. Até às 10h25, apesar dos reflexos no trânsito, nenhum incidente havia sido registrado.