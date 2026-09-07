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Sem Marçal, Lula tem 36% no 1º turno, seguido de Flávio (29%) e Cury (8%), aponta Quaest

Escrito por Gabriela Jucá, Mateus Fagundes e Daniel Galvão (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera as intenções de voto no 1º turno para a Presidência da República. É o que aponta a pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 7.

Na simulação do 1º turno, Lula aparece com 36%, à frente do senador Flávio Bolsonaro (PL), que tem 29%. Na sequência, aparece o escritor Augusto Cury (Avante), com 8%.

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A diferença entre os dois principais candidatos na primeira etapa do pleito, Lula e Flávio Bolsonaro, se mantém em sete pontos porcentuais em uma semana.

O ativista Renan Santos (Missão) e o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado aparecem numericamente empatados na quarta posição, com 3% cada. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) registra 2%, enquanto Samara Martins (UP) tem 1%.

Rui Costa Pimenta (PCO), Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) não pontuaram. Eleitores que estão indecisos somam 10%. Brancos, nulos ou nenhum, 8%.

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Em caso de inclusão do empresário Pablo Marçal (PRTB) - atualmente inelegível - na disputa presidencial, os principais candidatos permanecem com as mesmas variações porcentuais nas intenções de voto, com 36% para Lula, 29% para Flávio e 8% para Cury.

O levantamento também indica a avaliação da economia nos últimos 12 meses. Para 49%, a economia piorou. Já 29% consideram igual e 19% avaliam que a situação melhorou.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O número de registro no TSE é BR-01720/2026. Foram ouvidas 2.004 pessoas entre os dias 3 e 6 de setembro. Pela data de corte, o levantamento será o primeiro do instituto a abarcar integralmente os efeitos da crise no Supremo Tribunal Federal (STF).

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O estudo anterior da Quaest, publicado no dia 2, foi feito entre os dias 30 de agosto e 1.º de setembro. Essa pesquisa capturou parcialmente os efeitos das revelações das trocas de mensagens entre o ministro do STF Alexandre de Moraes e o ex-controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro. O caso foi inicialmente revelado pelo Estadão/Broadcast, na manhã do dia 1º. Naquela tarde, o ministro André Mendonça derrubou o sigilo do caso.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/QUAEST/INTENÇÕES
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