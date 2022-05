Sem Doria, Lula alcança 40% e Bolsonaro chega a 32%

Da Redação

Nesta quarta-feira (25), uma pesquisa da CNN/Real Time Big Data mostra que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 40% das intenções de voto no primeiro turno, enquanto o atual chefe do Executivo Federal, Jair Messias Bolsonaro (PL), possui 32%.

Os números são do levantamento estimulado, quando os nomes dos pré-candidatos são apresentados aos entrevistados.

Os dois são seguidos pelo ex-governador do Ceará Ciro Gomes (PDT), que tem 9% das intenções de votos. O deputado federal André Janones (Avante) e a senadora Simone Tebet (MDB) têm 2% cada. O presidente do União Brasil, Luciano Bivar, aparece com 1% da preferência.

Candidatos como Vera Lúcia (PSTU), Pablo Marçal (Pros), Sofia Manzano (PCB), Felipe d’Avila (Novo), Leonardo Péricles (UP) e José Maria Eymael (DC) não pontuaram. O ex-governador de São Paulo João Doria (PSDB) não foi incluído no cenário, uma vez que anunciou, na segunda-feira (23), a desistência da pré-candidatura.

Além disso, 9% dizem votar em branco ou nulo, e 5% estão indecisos ou não responderam.

Na versão espontânea da pesquisa , em que os nomes não são apresentados aos entrevistados, o presidente Jair Bolsonaro aparece na frente de Lula. Segundo os números do levantamento, o atual mandatário tem 28%, contra 26% do petista. Ciro Gomes aparece em terceiro (4%).

Três mil pessoas participaram da sondagem, que foi feita entre segunda (23) e terça-feira (24). A margem de erro do levantamento é de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-07451/2022.





Fonte: Informações do Metrópoles.