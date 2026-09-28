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Sem doação a Flávio, bolsonarista Luciano Hang financia candidatos a deputado em quatro Estados

Escrito por Maria Magnabosco, especial para AE, e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O empresário Luciano Hang, dono da Havan e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), não fez, até esta segunda-feira, 28, doações para candidatos à Presidência da República nas eleições deste ano, nem mesmo a Flávio Bolsonaro (PL). Em vez disso, Hang financiou sete candidatos a deputado federal e estadual em Santa Catarina, Paraná, Tocantins e Distrito Federal, segundo dados do contas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Nas últimas eleições presidenciais de 2022, Hang destinou cerca de R$ 1 milhão diretamente à campanha de Jair Bolsonaro à reeleição. Naquele pleito, o empresário chegou a doar R$ 1,022 milhão ao então presidente.

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Ao todo, neste ano, as doações somam R$ 400 mil. Santa Catarina concentra três dos beneficiados: João Baptista Martins Neto (PSD), candidato a deputado federal, recebeu R$ 100 mil; Ricardo Soares de Oliveira (Novo), também candidato à Câmara, recebeu R$ 50 mil; e André Batisti (PL), que concorre a deputado estadual, outros R$ 50 mil. Os repasses aos três catarinenses constam das prestações de contas eleitorais.

No Paraná, Hang destinou R$ 50 mil a Paulo Eduardo Lima Martins (Novo), candidato a deputado federal, e outros R$ 50 mil a Reinhold Stephanes Junior (PL), que também disputa uma vaga na Câmara. O repasse a Paulo Martins foi registrado em 24 de setembro.

Também receberam R$ 50 mil Carlos Enrique Franco Amastha (Podemos), candidato a deputado estadual no Tocantins, e Zé Humberto (MDB), candidato a deputado federal pelo Distrito Federal. As duas contribuições aparecem nos registros de receitas das campanhas.

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ELEIÇÕES 2026/CANDIDATOS/DIREITA/APOIO/LUCIANO HANG
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