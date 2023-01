Sem Bolsonaro, Michelle retorna ao Brasil após viagem aos EUA

Da Redação

Michelle Bolsonaro desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília

Michelle Bolsonaro retornou ao Brasil na noite desta quinta-feira (26), sem o marido. A ex-primeira-dama desembarcou no Aeroporto Internacional de Brasília, após viagem aos Estados Unidos.

O voo vindo de Orlando, na companhia Gol Linhas Aéreas, pousou às 19h17. Michelle estava acompanhada de dois jovens e usava máscara de proteção facial, boné e um casaco. Ela deixou o aeroporto às 19h53, acompanhada de um segurança.

Michelle Bolsonaro estava fora do país desde 30 de dezembro do ano passado, com o marido Jair Bolsonaro (PL). O casal viajou a Orlando dois dias antes do fim do mandato de ex-presidente.

Apesar da volta da esposa, não há data prevista para o retorno de Bolsonaro. A filha do casal, Laura Bolsonaro, já voltou ao Brasil devido ao fim das férias escolares.





Fonte: Informações RicMais.

