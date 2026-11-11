Segurança da posse de Lula terá 22 órgãos e será mantida até dia 10 para evitar 'novo 8/1'

A segurança da posse do presidente reeleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) envolve 22 órgãos de segurança distritais e federais. A cerimônia ocorre em 5 de janeiro e a expectativa é que deva ser acompanhada em Brasília por cerca de um milhão de pessoas. O comitê foi instalado em agosto e seguirá a postos até 10 de janeiro. O objetivo é prevenir eventos de risco no período, como uma eventual invasão à Praça dos Três Poderes como a que aconteceu em 8 de janeiro de 2023.

Apesar disso, as forças de segurança não demonstram preocupação. Em entrevista exclusiva ao Estadão/Broadcast, o secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Alexandre Patury, afirmou que o comitê não encontrou movimentações que alertem as forças policiais. "Claro que manifestação de toda sorte você encontra na internet, mas tudo isso segue sendo verificado pela célula para obter a melhor resposta", disse.

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Entre os órgãos envolvidos na operação, estão a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, a Polícia Militar (PMDF), o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) e as Polícias Legislativas da Câmara e do Senado.

Patury diz que o esquema de segurança na posse será dividido em duas áreas: uma externa, onde ficará o público, sob responsabilidade da PM, e outra destinada aos chefes de Estado e a Lula, que ficará sob a tutela do GSI.

Nos dias seguintes à solenidade, as forças de segurança se manterão a postos para evitar novos incidentes. Caso ocorram protestos, os manifestantes ficarão no limite até o perímetro da Avenida José Sarney, a cerca de dois quilômetros da Esplanada dos Ministérios.

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A primeira reunião para a organização da segurança da posse ocorreu nesta terça-feira, 10. O secretário afirmou que a organização será semelhante à que ocorreu na posse de 2023, com algumas correções a fim de assegurar o aperfeiçoamento das medidas de segurança.

No encontro ocorrido na terça-feira, 10, foram definidos parâmetros para a distribuição do público. A área considerada mais importante é a das imediações da Rodoviária de Brasília, onde será montado um palco para shows. "Ali, nós teremos várias linhas de revistas, em um perímetro de dois quilômetros que parte da saída da rodoviária."

Prazo estendido para prevenir distúrbios

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O governo do Distrito Federal manterá o esquema de segurança preparado para a posse em funcionamento até 10 de janeiro. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal (SSP/DF) informou que a medida tem o objetivo de "fortalecer a integração e a atuação coordenada entre os órgãos de segurança pública e as demais instituições participantes".

Ainda segundo a secretaria, a medida tem o objetivo de avaliar e prevenir possíveis situações de risco no período. As ações previstas envolvem o monitoramento de redes sociais, rastreamento de convocações suspeitas e integração rápida de informações na Esplanada dos Ministérios e na Praça dos Três Poderes.

Em 8 de janeiro de 2023, a Praça dos Três Poderes foi invadida por manifestantes bolsonaristas. O grupo ocupou o Congresso, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal (STF), onde destruíram móveis, obras de arte, equipamentos e documentos históricos.

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Os envolvidos contestavam o resultado da eleição de 2022, que terminou em vitória de Lula sobre o então presidente Jair Bolsonaro (PT), que tentava a reeleição. Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de golpe de Estado.