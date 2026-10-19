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Segundo turno para governador será realizado em cinco Estados e no DF neste domingo

Escrito por Fabrícia Braga (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A disputa pelos governos estaduais será definida em segundo turno em cinco Estados e no Distrito Federal neste domingo, 25. Eleitores de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e DF vão às urnas para a escolha de dois cargos: presidente e governador.

Nos demais Estados, os eleitores votarão apenas para definir o próximo presidente da República. A disputa pelo Palácio do Planalto será entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).

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As eleições de 2026 registram o menor número de Estados com eleições para governador decididas em segundo turno desde a redemocratização. Nos outros 21 Estados, a disputa pelo governo estadual foi encerrada ainda no primeiro turno.

De acordo com a Constituição Federal de 1988, para vencer a eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Quando nenhum concorrente alcança esse percentual, os dois mais votados disputam uma nova votação.

Disputam o segundo turno das eleições para governador

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Acre

Mailza Assis (PP)

Alan Rick (Republicanos)

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Amazonas

Omar Aziz (PSD)

Professora Maria do Carmo (PL)

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Distrito Federal

Celina Leão (PP)

Leandro Grass (PT)

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Espírito Santo

Lorenzo Pazolini (Republicanos)

Ricardo Ferraço (MDB)

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Rio Grande do Norte

Allyson Bezerra (União)

Cadu de Lula (PT)

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Tocantins

Professora Dorinha (União)

Vicentinho Júnior (PP)

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ELEIÇÕES 2026/GOVERNO/ESTADOS/2ºTURNO
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