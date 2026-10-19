Segundo turno para governador será realizado em cinco Estados e no DF neste domingo
A disputa pelos governos estaduais será definida em segundo turno em cinco Estados e no Distrito Federal neste domingo, 25. Eleitores de Acre, Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Tocantins e DF vão às urnas para a escolha de dois cargos: presidente e governador.
Nos demais Estados, os eleitores votarão apenas para definir o próximo presidente da República. A disputa pelo Palácio do Planalto será entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL).
As eleições de 2026 registram o menor número de Estados com eleições para governador decididas em segundo turno desde a redemocratização. Nos outros 21 Estados, a disputa pelo governo estadual foi encerrada ainda no primeiro turno.
De acordo com a Constituição Federal de 1988, para vencer a eleição para governador no primeiro turno, o candidato precisa conquistar mais da metade dos votos válidos, excluídos os brancos e nulos. Quando nenhum concorrente alcança esse percentual, os dois mais votados disputam uma nova votação.
Disputam o segundo turno das eleições para governador
Acre
Mailza Assis (PP)
Alan Rick (Republicanos)
Amazonas
Omar Aziz (PSD)
Professora Maria do Carmo (PL)
Distrito Federal
Celina Leão (PP)
Leandro Grass (PT)
Espírito Santo
Lorenzo Pazolini (Republicanos)
Ricardo Ferraço (MDB)
Rio Grande do Norte
Allyson Bezerra (União)
Cadu de Lula (PT)
Tocantins
Professora Dorinha (União)
Vicentinho Júnior (PP)