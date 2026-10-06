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Segundo turno é outra eleição e quem tem rejeição mais alta perde, diz Rui Costa

Escrito por Gabriel de Sousa (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O ex-ministro da Casa Civil e senador eleito pela Bahia, Rui Costa (PT), declarou nesta segunda-feira, 5, que o segundo turno mostra que a eleição presidencial está zerada. Na avaliação dele, que é um dos aliados mais próximos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o candidato que tiver mais rejeição irá perder o pleito do dia 25 de outubro.

"O segundo turno é outra eleição. As pessoas ficam comparando (os desempenhos), mas não tem comparação. Agora, é medir rejeição. Então, o que é mais forte para as pessoas decidirem é quem ela não quer. Quem tiver, ao final, uma rejeição mais alta perde a eleição, é assim que funciona", afirmou Costa.

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No primeiro turno, o senador Flávio Bolsonaro (PL) teve 56.104.503 votos (47,03% dos votos válidos), enquanto Lula terminou com 53.879.538 votos (45,16% dos votos válidos). O petista teve 3.379.966 votos a menos do que no primeiro turno de 2022.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/LULA/2º TURNO/RUI COSTA
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