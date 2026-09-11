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Segundo pesquisa Datafolha, 75% dos brasileiros estão decididos sobre voto presidencial

Escrito por Gabriel de Sousa, Gabriel Hirabahasi e Mateus Fagundes (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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Pesquisa do instituto Datafolha divulgada nesta sexta-feira, 11, atesta que 75% dos eleitores estão decididos sobre o voto para presidente da República no primeiro turno.

Entre os que pretendem votar no presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), 84% declaram que estão convictos. Já os que não vão mudar o voto no senador Flávio Bolsonaro (PL) são 81%.

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Em comparação com a pesquisa anterior, divulgada no dia 3 de setembro, os eleitores convictos em geral eram 71%. Os que iriam votar com certeza em Lula eram 81%, e os que não mudariam em voto em Flávio eram 80%.

Já entre os eleitores do escritor Augusto Cury (Avante), 43% dizem que não mudariam o voto. Eram 50% na semana passada.

No caso do empresário Renan Santos (Missão), 58% estão convictos no voto. No último levantamento, o porcentual era de 35%.

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Com os eleitores do ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), 49% dizem que não mudam o voto. O porcentual oscilou dentro da margem de erro, visto que era de 50% na última pesquisa.

O Datafolha ouviu 2.002 pessoas de 16 anos ou mais em todo o País de 8 a 10 de setembro. A margem de erro é de dois pontos porcentuais para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com o número BR-01833/2026.

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ELEIÇÕES 2026/PRESIDÊNCIA/PESQUISA/DATAFOLHA/DECISÃO/ELEITORES
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