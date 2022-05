Secretário-geral do PSDB diz que saída de Doria abre caminho para apoio a Tebet

Iander Porcella (via Agência Estado)

O secretário-geral do PSDB, deputado Beto Pereira (MS), afirmou ao Broadcast Político que a decisão do ex-governador de São Paulo João Doria de desistir de concorrer à Presidência da República abre caminho para o partido apoiar o nome da senadora Simone Tebet (MDB-MS). Pressionado pela alta rejeição do eleitorado, o tucano disse nesta segunda-feira, 23, que sai da disputa "com o coração ferido, mas com a alma leve".

continua após publicidade .

"Isso garante ao partido dar prosseguimento a tratativas com o MDB, a fim de unificar a candidatura de centro em torno da senadora Simone Tebet", afirmou Pereira. O deputado desembarcou nesta segunda-feira em São Paulo, para uma reunião com o presidente nacional do partido, Bruno Araújo, e outras lideranças tucanas, da qual Doria participaria.

O ex-governador venceu as prévias do PSDB em novembro passado, contra o também ex-governador Eduardo Leite (RS), mas não conseguiu unir o partido em torno de seu nome. Primeiro, houve um movimento para ignorar o resultado das prévias e lançar Leite no lugar de Doria. O gaúcho chegou a ensaiar uma pré-campanha paralela.

continua após publicidade .

No final, Leite abriu mão da disputa e apoiou Doria. Mesmo assim, o ex-governador de São Paulo continuou a enfrentar resistências dentro do próprio partido. O PSDB fez um acordo com o MDB e o Cidadania para lançar uma candidatura única à Presidência, na tentativa de furar a polarização entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que lideram as pesquisas de intenção de voto.

Com a probabilidade de a alta rejeição de Doria acabar contaminando a candidatura de Rodrigo Garcia (PSDB) ao governo de São Paulo, o partido passou a pressionar para que ele abrisse mão de concorrer ao Palácio do Planalto em benefício de Tebet.