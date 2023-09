Secretário-executivo de Saúde de SP pede demissão

Siga o TNOnline no Google News

Escrito por Gabriel de Sousa e Gustavo Côrtes (via Agência Estado)

Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

O secretário-executivo de Saúde de São Paulo, Sérgio Yoshimasa Okane, pediu demissão da Secretaria Estadual de Saúde na segunda-feira, 25. Número nº 2 da pasta, ele foi indicado pelo Republicanos, partido do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Okane foi braço direito de Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde durante a gestão do ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL). A demissão de Okane deve ser oficializada no

continua após publicidade

desta terça-feira, 26. Entre os anos de 2021 e 2022, ele foi secretário de Atenção Especializada do Ministério da Saúde, secretaria responsável pelo controle da qualidade e avaliação dos serviços especializados disponibilizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Como secretário no governo federal, Okane foi um dos principais responsáveis pela política de enfrentamento da covid-19 adotados por Queiroga.