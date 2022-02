Da Redação

Secretário autoriza pagamento de serviços às Apaes do PR

O secretário de Estado da Saúde, Beto Preto, autorizou, nesta segunda-feira (7), o pagamento de janeiro dos serviços executados pelas Apaes pelas médias dos últimos meses. O pedido é de autoria do deputado estadual Pedro Paulo Bazana (PV), que comemorou a ação.

“Agradeço a sensibilidade do secretário Beto Preto e também do governador Ratinho Junior por atenderem essa demanda. Mais de 270 Apaes serão beneficiadas com a ação, que se estende para mais de 25 mil alunos. Durante a pandemia, algumas escolas enfrentaram dificuldades financeiras, mas puderam contar com o governador e também com o secretário, que tiveram um olhar solidário e permitiram esse aporte para as Apaes”, destacou.

O secretário Beto Preto felicitou a iniciativa do deputado e reforçou a importância das Apaes. “Esse valor será repassado para cada unidade de acordo com a média dos últimos meses. Isso propicia a manutenção dos profissionais e a execução dos serviços, sobretudo nesse período de pandemia. A Apae realiza um trabalho exemplar no Paraná e é nosso dever fortalecê-lo”, ressaltou o secretário.