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Se os EUA invadirem o Brasil, a gente terá que abrir o portão, diz José Múcio

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em 04.08.2026, 11:53:00 Editado em 04.08.2026, 12:00:05
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O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou nesta terça-feira (4) que, em uma eventual invasão dos Estados Unidos ao Brasil, a estratégia mais sensata seria "abrir os portões". Segundo ele, o País não teria capacidade de se defender e tampouco recursos para reparar os danos causados.

"Me perguntaram se os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil, o que é que eu faria. Temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-lo, nem tem dinheiro para consertar o portão", afirmou durante fala de abertura de evento da Confederação Nacional da Indústria (CNI) sobre descarbonização do setor marítimo.

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A declaração foi feita ao defender maior previsibilidade no orçamento das Forças Armadas. Segundo Múcio, o Brasil destina cerca de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) para a Defesa, porcentual inferior ao observado em outros países, o que dificulta investimentos de longo prazo em equipamentos e tecnologia.

"Investir em defesa é como um plano de saúde. A gente escolhe o melhor, torcendo para não precisar usar", afirmou. O ministro ressaltou que o objetivo não é preparar o País para conflitos, mas garantir capacidade de dissuasão e desenvolvimento tecnológico.

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