“Se não sou eu, esse Brasil já estava no buraco”, diz Bolsonaro

Presidente da República, Jair Bolsonaro (PL)

Na manhã desta quinta-feira (07), em conversa com apoiadores na saída do Palácio da Alvorada, o presidente Jair Bolsonaro (PL) disse que a situação econômica do país vai bem, e citou medidas tomadas pelo governo às vésperas da eleição.

“Os combustíveis estão caindo bastante. Ninguém me culpa agora, né? Cai combustível, cai inflação também. Não temos desabastecimento, não temos problemas internos, não temos terrorismo aqui, não tem mais o MST. Nós botamos o MST lá embaixo sem usar a violência, titulando terras para eles”, disse Bolsonaro, em vídeo publicado no YouTube.

Segundo o presidente, aos poucos, os brasileiros entendem que a solução dos problemas não vem “no grito” nem “na demagogia”. “Não é prometendo o paraíso para todo mundo, como a esquerda sempre promete, que a gente pode sonhar com um Brasil melhor. O Brasil não é mais do futuro, é do presente. Se não sou eu, esse Brasil já estava no buraco”, prosseguiu.

Bolsonaro ainda mencionou a limitação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) sobre combustíveis, gás natural, energia elétrica, comunicações e transporte coletivo e a PEC dos Auxílios, que amplia programas preexistentes, cria novos benefícios sociais e prevê medidas para reduzir o impacto dos aumentos sucessivos nos preços dos combustíveis. O pacote deve custar R$ 41,25 bilhões.





