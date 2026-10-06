Se Motta articula eleições para presidência da Câmara, movimento é 'precoce', diz Sóstenes

O líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ), negou nesta terça-feira, 6, que o partido já esteja articulando as eleições para a presidência da Casa após fazer uma das maiores bancadas para 2027, com 121 deputados federais.

"Ninguém que está com cabeça nisso no PL ainda. Nós estamos com a cabeça para eleger o Flávio", declarou o parlamentar a jornalistas, em Brasília.

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Sóstenes disse considerar "natural" e "da política" a fala do senador e candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro (PL), de que a direita terá, a partir de 2027, maioria para fazer os presidentes das duas casas do Congresso, além de realizar mudanças constitucionais. Entretanto, ressaltou que isso ainda não está em discussão

O líder do PL afirmou também que se o atual presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), está articulando as estratégias para a disputa, que só acontece em fevereiro do ano que vem, trata-se de um movimento "precoce".

"Se é que está fazendo isso, eu acho que estão fazendo uma articulação precoce, porque agora é a hora de ganhar a eleição presidencial. Ninguém vai ficar com a cabeça na presidência da Câmara, Senado. Agora, apesar de a gente entender que por ser o maior partido, o PL tem direito a uma das casas, não é hora para discutir isso", defendeu.

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Sóstenes disse ainda ter conversado com o presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, e garantiu que não há nenhuma articulação em curso.