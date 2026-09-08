Se Flávio Bolsonaro for eleito, Daniel Vorcaro não fica na cadeia, diz Haddad

O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, disse nesta terça-feira (8) que, caso o senador Flávio Bolsonaro (PL) seja eleito presidente, o ex- controlador do Banco Master, Daniel Vorcaro, deixará a cadeia.

"Eles Flávio e Vorcaro vão combinar o que fazer com os R$ 40 bilhões que estão fora do Brasil, em nome sabe Deus de quem. R$ 40 bilhões dos brasileiros que estão fora do Brasil em nome de fundos que são geridos pelos laranjas do Vorcaro", disse Haddad, durante sabatina na rádio Nova Brasil FM.

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Vorcaro está preso preventivamente no Complexo da Papudinha, em Brasília, desde março deste ano. Ele foi detido pela primeira vez em novembro de 2025 após operação da Polícia Federal que investiga o Banco Master.

Conforme disse Haddad durante a sabatina, o Master "virou o que virou" durante a gestão de Roberto Campos Neto - indicado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro - à frente do Banco Central, e só foi liquidado durante o governo do presidente Lula (PT).

"O Banco Master financiou a campanha do Jair Bolsonaro e do Tarcísio de Freitas em 2022. Não financiou a minha nem a do presidente Lula. Financiou campanhas com quem ele tinha vínculo", disse Haddad. "Quem liquidou o Banco Master? O governo Lula. Quem prendeu? A Polícia Federal do Lula. Você pode ter certeza do que eu vou te dizer: na hipótese do Flávio Bolsonaro ser eleito, o Vorcaro não fica na cadeia", emendou.

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Durante a sabatina, Haddad também saiu em defesa do presidente Luiz Inácio Lula da Silva dizendo que, diferente de Jair Bolsonaro, ele mantém vínculos institucionais com as principais lideranças públicas do País, mas, mesmo assim, não busca proteger ninguém. "Não protege o filho dele, não protege o ministro do Supremo, não protege o ministro dele, não protege o senador, não protege ninguém", disse Haddad, pontuando que "não proteger" é deixar a Polícia Federal e o Ministério Público trabalharem. "É não trocar ministro da Justiça para proteger o filho, como o Bolsonaro fez em relação ao Flávio", disse.