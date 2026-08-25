Se Enel não se comprometer com investimentos, duvido que concessão será renovada, diz Haddad

O ex-ministro da Fazenda e candidato do PT ao governo de São Paulo, Fernando Haddad, afirmou nesta terça-feira, 25, acreditar que, se não houver, por parte da Enel, um compromisso com a ampliação dos investimentos, "duvido que o governo federal vai renovar a concessão". A declaração foi feita durante coletiva de imprensa no ABDIB Fórum Eleições 2026, em São Paulo.

"Eu quero crer que, se não houver, da parte da Enel, não verbalmente, mas objetivamente, um compromisso com a ampliação dos investimentos, eu duvido que o governo federal vai renovar a concessão. É uma concessão que tem 30 anos, vamos nos lembrar", disse.

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Em relação a Sabesp, ele voltou a afirmar que, se o caminho não for corrigido, a empresa será transformada em uma "Enel das Águas". "Então, se a Enel é um problema, como é que a Sabesp em tão pouco tempo conseguiu se tornar um problema ainda maior? Essa é a questão", enfatizou.

'Suspensão da reforma tributária é deletério para SP'

Durante sabatina no ABDIB Fórum Eleições 2026, Fernando Haddad reagiu ao discurso do candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) em defesa da suspensão da Reforma Tributária. Para o petista, isso é "deletério para São Paulo".

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O ex-ministro defende que a Reforma Tributária será positiva para São Paulo, principalmente por colocar um fim na guerra fiscal (concessão de benefícios em diferentes regiões do País para atrair empresas). "Eu digo isso sobretudo porque São Paulo, com a reforma tributária, vai ter uma oportunidade única", disse.

Ele continuou: "O Estado tem que apoiar a reforma tributária. Esse discurso do Flávio Bolsonaro de que vai suspender a reforma tributária, se for eleito, é deletério para o Estado de São Paulo", disse.