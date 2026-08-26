Se em SP o MCMV vai bem, é por subsídios do governo estadual, diz Tarcísio

O governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos), disse nesta quarta-feira, 25, que o programa do governo federal Minha Casa, Minha Vida (MCMV) só funciona bem no Estado por causa dos subsídios concedidos pela administração paulista.

"Aqui em São Paulo, se o Minha Casa, Minha Vida performa, agradeça ao subsídio do governo do Estado. Agradeça àquilo que a gente vem fazendo por meio do (programa) Casa Paulista", disse Tarcísio durante abertura de convenção do Sindicato das Empresas de Compra, Venda, Locação e Administração de Imóveis Residenciais e Comerciais (Secovi), na capital paulista.

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"O Minha Casa, Minha Vida é, na verdade, uma fórmula conhecida, deram uma roupagem para algo que acontece desde a década de 1960 no Brasil, com o Banco Nacional de Habitação (BNH)", afirmou Tarcísio.

Embora não tenha citado nominalmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou a administração federal, o apoio da União à obras em São Paulo tem sido tema recorrente na campanha ao governo estadual deste ano. Tarcísio tem criticado que há falta de ajuda ou "travamento" de recursos por parte do governo federal a empreendimentos, enquanto seu principal adversário, Fernando Haddad (PT), alega que os recursos destinados ao Estado nos últimos anos superam os do governo anterior, de Jair Bolsonaro, aliado de Tarcísio.

Conforme disse o governador, sua administração tem procurado prover habitação à população "de toda forma possível", seja por programas exclusivamente estaduais, por intermédio da CDHU, e também via parcerias público-privadas. "E o fato é que o Estado de São Paulo que entregava entre 30 e 35 mil habitações a cada período de quatro anos, já entregou neste mandato, 90,5 mil habitações", listou.

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Ao falar sobre o financiamento de imóveis, o governador também mencionou que muitas famílias brasileiras lutam contra o endividamento recorde, e por isso há importância de subsídios e melhorias nas condições de pagamento oferecidos pelo poder público. "As pessoas chegam no final do mês, parte do dinheiro está comprometida com o (pagamento de crédito) consignado, parte do dinheiro do cidadão está gastando nas bets. Como é que ele vai dar a entrada no imóvel?", questionou.

Durante o discurso, Tarcísio também falou sobre outras obras realizadas ao longo do seu mandato, listando avanço em projetos de saneamento básico e abastecimento de água, expansão das linhas de trem e metrô e a revitalização do centro da cidade de São Paulo. Nesse sentido, o governador teceu elogios à administração do prefeito da capital Ricardo Nunes (MDB), que também estava presente no evento. Tarcísio se referiu a ele como o "maior prefeito que a cidade já viu".