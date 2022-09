Se dependesse só das mulheres, Lula estava eleito no 1º turno, diz França

Giordanna Neves (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Em encontro com trabalhadoras domésticas no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC, em São Bernardo do Campo (SP), o candidato ao Senado Márcio França (PSB) afirmou que, se dependesse só das mulheres, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva estaria eleito no primeiro turno "com folga". "Essa será uma eleição decidida pelas mulheres", enfatizou França.

continua após publicidade .

"Estamos com muita esperança que as mulheres possam ajudar a orientar os homens a pensar um pouco mais, a pensar na felicidade, na harmonia, na paz", afirmou, ressaltando que as mulheres são "boas de convencimento".

França voltou a dizer que, caso Fernando Haddad (PT) vença a disputa pelo governo de São Paulo, o Estado teria a primeira mulher, a vice Lúcia França, em cargo majoritário e um governo com metade do secretariado formado por mulheres.