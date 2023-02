'Se depender de mim, Dilma vai presidir banco dos Brics', diz Lula a canal de TV

Eduardo Gayer (via Agência Estado)

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou sua intenção de indicar a ex-presidente Dilma Rousseff (PT) para presidir, em Xangai, o Novo Banco de Desenvolvimento (NDB, na sigla em inglês), o banco dos Brics - grupo de países formado por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Para Lula, Dilma é "figura extraordinária" e "muito competente tecnicamente".

"Se ela for presidente do Brics, será uma coisa maravilhosa para os Brics e para o Brasil", declarou o presidente em entrevista à CNN Brasil. "Se depender de mim, ela vai ser (presidente do banco do Brics). Deixa eu te falar: a Dilma é uma figura extraordinária. Possivelmente, se eu não tivesse sido presidente e tivesse sido ministro político da Dilma, não teria acontecido o que aconteceu (o impeachment da ex-presidente). Acho que faltou um pouco de conversa, de paciência, mas a Dilma é uma mulher extraordinária, digna de muito respeito, e o PT adora ela", disse Lula.