SC: João Rodrigues recebe R$ 5,5 milhões do PSD de Kassab e encosta em repasse do PL a Jorginho

O candidato ao governo de Santa Catarina João Rodrigues (PSD) recebeu R$ 5,5 milhões da direção nacional do PSD, comandado por Gilberto Kassab. Com o aporte, o repasse partidário à candidatura do ex-prefeito de Chapecó se aproxima dos R$ 5,7 milhões transferidos pela direção nacional do PL à campanha de Jorginho, candidato à reeleição.

João Rodrigues, ao entrar na campanha, definiu a disputa contra o governador licenciado Jorginho Mello (PL) como uma campanha do "tostão contra o milhão", em referência à estrutura financeira despendida pelos PL e pelo próprio Jorginho.

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Apesar da proximidade nos repasses partidários, Jorginho já gastou mais: são R$ 1,54 milhão em despesas, ante R$ 464,3 mil registrados pela campanha de João. Os dados constam da prestação de contas das campanhas ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A doação do PSD representa 99,64% dos recursos recebidos pela candidatura de João até o momento. Além do dinheiro do partido, o candidato havia recebido R$ 20 mil, divididos igualmente entre quatro doadores pessoas físicas.

João começou a campanha no vermelho

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O aporte altera o cenário financeiro registrado no início da campanha. Na primeira prestação parcial de contas apresentada à Justiça Eleitoral, João havia declarado apenas os R$ 20 mil em receitas e R$ 73,6 mil em despesas.

O PSD é presidido nacionalmente por Gilberto Kassab, candidato a vice-presidente da República na chapa encabeçada por Ronaldo Caiado (PSD). Em Santa Catarina, João disputa o governo por uma aliança que reúne PSD, MDB, União Brasil e PP.

Até esta terça-feira, 8, a campanha de João registrava R$ 464,3 mil em despesas. A maior parcela, R$ 300 mil, equivalente a 64,61% do total, aparece na prestação de contas como doações financeiras a outros candidatos ou partidos.

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Na sequência estão R$ 64,2 mil destinados a materiais impressos, R$ 34,8 mil a adesivos, R$ 32,1 mil à cessão ou locação de veículos e R$ 19,8 mil ao impulsionamento de conteúdos.

Jorginho recebeu R$ 5,7 milhões do PL

A direção nacional do PL transferiu R$ 5,7 milhões para a campanha de Jorginho, apenas R$ 200 mil a mais do que o PSD destinou a João. O repasse nacional representa 98,45% dos recursos recebidos pelo candidato à reeleição até o momento.

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Jorginho também aparece entre os financiadores da própria campanha, com R$ 30 mil. Entre os demais recursos registrados estão R$ 17,8 mil doados por Cristiano Passig, R$ 10 mil da direção estadual do PL em Santa Catarina e R$ 9,9 mil de Ricardo Mafra.

Embora os repasses das direções nacionais dos dois partidos estejam próximos, Jorginho registra um volume maior de despesas. A campanha do governador declarou R$ 1,544 milhão em gastos até esta terça-feira.

A maior fatia, R$ 1,315 milhão, ou 85,22%, foi destinada à produção de programas de rádio, televisão ou vídeo. Outros R$ 195 mil foram registrados em impulsionamento de conteúdos nas redes sociais. Somadas, as duas categorias de comunicação representam cerca de R$ 1,51 milhão dos gastos declarados pela campanha.